كولونا تؤكد لنظيرها العراقي تمسك فرنسا بأمن واستقرار العراق

أجرت كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية محادثات دبلوماسية عبر الهاتف مساء اليوم مع نظيرها الوزير العراقي فؤاد حسين. إنطلاقاً من توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والعراق خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شيا السوداني إلى فرنسا في مستهل العام بيناير 2023 ، أكد الوزيران عزمهما على توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأشادت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بالدور البناء للعراق في المنطقة ، وذكّرت بتمسك فرنسا بأمن واستقرار العراق ، وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في صدوره.

وشددت الوزيرة ونظيرها على ضرورة تعزيز الحوار في المنطقة ، بما يتماشى بشكل خاص مع الديناميكيات التي انطلقت من القمتين اللتين عقدتا في أغسطس 2021 وديسمبر 2022 في ما يسمى بصيغة "بغداد".

كما ناقش الوزيران آفاق القمة المقبلة بهذا الشكل المقرر عقدها نهاية العام الجاري على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات ، والتي من أجلها اتفق الوزيران على تكثيف وتسريع العمل المشترك في الفترة المقبلة.

حيث يعد التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاستجابة المشتركة لتغير المناخ من بين المجالات ذات الاهتمام المشترك التي ستركز عليها فرنسا والعراق والشركاء الآخرون في صيغة بغداد جهودهم لصالح الجميع.