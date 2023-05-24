ترشيح رونالدو لحصد جائزة جديدة بالدوري السعودي

بات أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، مرشحًا لحصد جائزة جديدة في دوري روشن (الدوري السعودي) خلال الموسم الجاري 2022-2023.

ورشحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، هدف كريستيانو رونالدو، لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة 28 من الدوري السعودي.

رونالدو، قاد النصر إلى ريمونتادا مثيرة أمام نظيره الشباب، أمس الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة، عندما حول العالمي تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2.

وسجل صاروخ ماديرا، هدف النصر الثالث في اللقاء، ليحصد به 3 نقاط ثمينة في صراع الفريق على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

جاء هدف الدون، ضمن 3 أهداف لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة 28 من دوري روشن، وهم: هدف رونالدو الثالث للنصر في مرمى الشباب، وهدف اتحاد جدة في الباطن الذي سجله رومارينيو، وهدف الشباب الثاني في مرمى العالمي، والذي جاء عن طريق جوانكا.

وطرحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأهداف الثلاثة على الجماهير لاختيار الأفضل من بينهم عن طريق التصويت.

ويصارع كريستيانو رونالدو، حاليًا، من أجل الفوز بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الحالي، بالرغم أنه شارك في 15 مباراة فقط، التي باتت كافية لدخول النجم البرتغالي في سباق الهدافين هذا الموسم.

وصل رونالدو لهدفه رقم 14 مع النصر، ليحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 6 أهداف فقط عن متصدر القائمة، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 66 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفًا بـ63 نقطة، وجاء الشباب ثالثًا بفارق 10 نقاط عن العالمي.