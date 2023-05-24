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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني.. أحمد عاشور: القضية السكانية تحتاج حلولا غير مركزية

الدكتور أحمد عاشور
الدكتور أحمد عاشور
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قال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن أولى جلسات القضية السكانية تنطلق غدا، وهي إحدى قضايا المحور المجتمعي، وهي متشابكة مع جميع المحاور كسبب أو كنتيجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المقترحات المهمة التي قدمت للجنة، وجرت دراستها، ومنها تجارب دول أخرى أو طروحات جديدة.

ولفت إلى أن مناقشة المقترحات تتم في جو من التعاون بين التيارات السياسة المشاركة وطوائف المجتمع، الكل على قلب رجل واحد بهدف واحد هو حل المشكلة، مع وجود يقين بأنه لا توجد مشكلة دون حل، ونبحث الحلول التي تناسب الحالة المصرية، بشكل لا مركزي، حيث توجد بعض الحلول تناسب الصعيد ولا تناسب الوجه البحري وهكذا.

الدكتور أحمد عاشور الحوار الوطني مقرر مساعد لجنة القضية السكانية المحور المجتمعي