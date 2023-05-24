السيسي يوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب برعاية لاعب المصارعة أحمد بغدودة

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، دعوة إلى لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان قد أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن خروج اللاعب "أحمد فؤاد بغدودة" لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس ، الذي حصل بها علي المركز الثاني "وزن 63 كجم".

وبعد التواصل مع السفارة المصرية في تونس، اتضح أن "بغدودة" قد سافر إلى فرنسا مستغلا سريان تأشيرة السفر"الخاصة به، وتتيح له دخول أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.