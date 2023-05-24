رئيس التنمية الثقافية يجتمع بمديري مراكز الإبداع لتطوير البرنامج الصيفي

عقد الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمديرى مراكز الإبداع التابعة للصندوق بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تطوير الأنشطة والفعاليات الصيفية وبخاصة الفعاليات الموجهة للأطفال، وعرض الفنون المصرية والتراثية للضيوف من السياحيين الأجانب.

تضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات التي يتم العمل عليها حالياً، منها: الاهتمام بسينما الطفل وإقامة ورش تربوية تعليمية لتحفيز الإبداع والإبتكار لدى الأطفال، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من المدارس للمشاركة في تلك الورش، وكذلك مناقشة تطوير الحفلات الفنية لجذب شريحة أكبر من القطاع السياحي العربي والأجنبي للاستمتاع بالفن المصري وقوة تراثها الناعمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتعزيز الانتقائية فى البرامج الثقافية والفنية في الفترة الصيفية، وتعزيز الخبرات الثقافية والفنية لدى الأطفال والشباب وتعريفهم بتراثنا الفني والثقافي وتعزيز الحفلات الجاذبة للسياحة الأجنبية.

