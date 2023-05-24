ضبط وإعدام 492 كيلو أغذية فاسدة بطور سيناء.. صور

شنت لجنة قادها عبد الفتاح النجار ، مراقب أغذية الإدارة الصحية بطور سيناء ومحمود فتحى عطوان ، مفتش أغذية الطور، اليوم الأربعاء، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، جرى خلالها المرور على 24 منشأة، أسفرت عن تحرير 17 محضراً نظافة و 28 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية كما جرى تحرير محضر ضبط لكمية بلغت 250 عبوة بوزن 30 كيلو جرام لاغذية منتهية الصلاحية وفاسدة باجمالي محاضر بلغت 46 محضرا ، كما جرى إعدام 242 كيلو و 73 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما جرى سحب 8 عينات للتحليل وارسالهم للمعامل المركزية بالقاهره لبيان مدى صلاحيتهم للاستهلاك الادمى، واكد الدكتورعبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء استمرار حملات المرور على محال تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

جاءت الحملة بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطني المدينة وزوارها ، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت إشراف الدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي ، و مصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية.

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