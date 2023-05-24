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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

الدولار
الدولار
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سجل سعر الدولار  استقرارا أمام الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 ، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة وسجل بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
 جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
 جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
 جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
  سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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