صندوق النقد: ثروة الخليج الأولى عائدات الإصلاحات وليس إيرادات النفط

قالت كريستين جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن منطقة الخليج تلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي على عدّة أصعدة ، أولها "يتعلق بأمن الطاقة، حيث تدخلت لتهدئة الأسواق عقب الحرب الروسية الأوكرانية".

أضافت خلال جلسة مشتركة مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان والقطري علي الكواري، بمنتدى قطر الاقتصاد المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أنه علي الرغم من أن البعض يعتبر النفط والغاز هما الثروة الأولى لدول الخليج العربي، فإن الإصلاحات والتركيز على المستقبل هي الثروة الفعلية لبلدان المنطقة.

واعتبرت أن ما يحدث نراه من تصميم مميّز لدى دول الخليج على القيام بالإصلاحات، ومستهدفات الرؤى المستقبلية، وبناء منصات ثابتة للأيام القادمة، تقوم بشكل أساسي على القطاع غير النفطي الذي نتوقع أن ينمو 4.2% هذا العام".