الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف في ظل الحرب ليس على جدول الأعمال

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس شتولتنبرج، إن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الناتو أثناء وجود حرب مع روسيا "ليست على جدول الأعمال".

وأوضح الأمين العام، خلال مقابلة في منتدى بروكسل اليوم الأربعاء، تطرقت إليها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا تجعل من "الأسهل" على البلاد الانضمام إلى التحالف، "أعتقد أن الجميع أدركوا أن الانضمام (للحلف) في خضم الحرب ليس على جدول الأعمال، وهذه ليست القضية".

وتابع شتولتنبرج أن "المسألة تتعلق أكثر بما يحدث عندما تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى. وبعد ذلك، بالطبع، تضمن الحرب أن تصبح أوكرانيا أقرب إلى حلف شمال الأطلنطي".