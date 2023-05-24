الجيش الجزائري: ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و723 مهاجرا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و٧٢٣ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مايو الجاري، من ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٨٣ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من ٦٠٠ كجم، فضلا عن ضبط أكثر من ٢٣٦ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على ٧٢٣ مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.