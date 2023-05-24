سيدة بريطانية تعثر على حقيبتها المسروقة معروضة للبيع على إحدى المنصات

في واقعة غريبة من نوعها شعرت امرأة بريطانية بغضب شديد بمجرد البحث صدفة علي موقع أي باي وهي مذهولة من بيع شنطتها المسروقة من قبل عاملة النظافة التي كانت تعمل لتنظيف منزلها .

وتأتي تلك الواقعة عندما قامت عاملة التنظيف بسرقة محتويات ثمينة لا تقدر بثمن من داخل منزلها وهي عبارة عن أموالا ومجوهرات، بينما كان ضحاياها يستأجرونها لتنظيف منازلهم.

حيث تسللت بريندا كاربيري "55 عاما" إلى الغرف التي قيل لها إنها خارج نطاق عملها، ثم نهبت أشياء مختلفة لبيعها بالمزاد على موقع أي باي.

وفي إحدى المناسبات أيضا قامت بسرقة كاربيري سوارا وخاتما ذهبيا موروثا من زوجين مصابين بمرض الزهايمر واستكمالا لباقي ما تم سرقته ساعات ومحفظة نقود معدنية وحقيبة يد من تصميم تيد بيكر بين يوليو2022 ومارس 2023.

وبعد أن لاحظت إحدى الضحايا مسروقات معروضة للبيع على حسابها على أي باي، تم القبض على كاربيري، من ستوكبورت، مانشستر، كما تم إدراج عطور مسروقة وعدد من الأشياء الأخرى الخاصة بأفراد أخرين، حيث يعتقد أنهاسرقت خمسة عقارات.

وفي محكمة التاج في مينشول ستريت، حكم على كاربيري بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا، بعد أن اعترفت بخمس تهم بالسطو بنية السرقة. كما أُمرتها بالقيام بـ 15 ساعة من نشاط إعادة التأهيل و 80 ساعة من العمل غير المأجور في المجتمع.

وقالت أوراق المحكمة "في أوائل فبراير من هذا العام، اتصلت كلير كاريير بشركة خدمات تنظيف محلية لتنظيف منزلها.

وعندما حضرت المدعى عليها إلى العنوان، طلبت منها كاريير عدم دخول مكتب غرفة نومها، حيث كان لديها عدد من العناصر المتعلقة بعملها.

وقامت المدعى عليها بتنظيفها في مناسبتين منفصلتين. وفي 23 فبراير لاحظت كاريير أن محفظتها وحقيبة يدها مفقودتين من مكتب غرفة النوم".

وأثارت كاريير شكوكها إلى البحث عن العناصر المدرجة على موقع أي باي، وسرعان ما وجدت حقيبتها مدرجة للبيع على حساب أي باي الخاص بالمدعى عليها، إلى جانب عطرها المسروق وعدد من الأشياء الأخرى الخاصة بأشخاص آخرين.

وتم القبض على كاربيري في13مارس2023 واقتيدت إلى جناح احتجاز Cheadle.

واعترفت بارتكاب أربع عمليات سطو على منازل كانت قد نظفتها بين يوليو 2022 ومارس 2023، لكنها لم تكشف عن النطاق الكامل لمخالفاتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية