فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

يلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري الممتاز.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 16 نقطة.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف