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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بيعاكس مراته.. عامل يطعن شابًا بمفك في حلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت مدينة حلوان واقعة مأساوية بعدما أقدم عامل على طعن شاب بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجته، بصفة مستمرة حال سيرها بالشارع.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة أطلس، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها.
بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعي "عصام فيهم"، وشاب من ذات المنطقة بسبب قيام الأخير بمعكاسة زوجة الأول يوميا أثناء سيرها بالشارع، وأثناء قيام الجاني بالذهاب له لمعاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب، وأثناء قيام العامل بالدفاع عن نفسه طعن الشاب بمفك وأصابه في بطنه.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

إصابة شاب القبض علي المتهم طعن شاب قسم شرطة حلوان مشاجرة بين طرفين