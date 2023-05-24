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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومطروح استعدادًا لموسم الصيف 

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح، عن  تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.

 يجري ذلك  اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار  939 / 940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح )  على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق . 
ويتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح )  على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب عدد  8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .
 كما يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق .
 وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة  مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب عدد  8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.
 وإعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة  على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل  مرسى مطروح الساعة 05:30  صباحاً  طبقاً للجدول المرفق. 
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح   أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم  ، ومكيف إسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة )  بتركيب 9 عربات مكيفة   على أن يقوم من مرسى مطروح  الساعة 22:30 مساءً ويصل  القاهرة الساعة 05:35  صباحاً  طبقاً للجدول المرفق . 
 

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