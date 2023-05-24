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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

آسر ياسين يدخل "من قتل نادية؟" وينتظر "شماريخ" أمينة خليل

اسر
اسر
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بدأ الفنان أسر ياسين تصوير مسلسله الجديد "من قتل نادية؟" والذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويشارك فى بطولة العمل صبا مبارك، شيرين رضا، محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن المفترض أن يتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر انتهى آسر ياسين من تصوير فيلم "شماريخ" مع الفنانة أمينة خليل، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى اكشن، ويقدم آسر  ضمن أحداث الفيلم شخصية رجل ثرى يقع فى حب أمينة خليل و تتوالى الاحداث 

العمل تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل

اسر ياسين من قتل نادية فيلم شماريخ مع الفنانة أمينة خليل