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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الإسكان" تكشف تفاصيل إلغاء 80% من الغرامات المستحقة على الوحدات والأراضى

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وافق على تخفيض 80% من الغرامات المستحقة على الوحدات والمحال والأراضى.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم" المذاع عبر قناة “الحياة”، أن التيسيرات الجديدة تسرى علي الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى ) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة.


وأوضح  المتحدث بإسم وزارة الإسكانـ أن إعفاء 80% من الغرامات المستحقة على الوحدات مشروط بسداد كامل المستحقات المتأخرة، وعدم التأخير فى المستحقات مستقبلا، إضافة إلى إلتزام اصحاب الأراضى والوحدات بتنفيذ شروط التعاقد. 

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