محافظ جنوب سيناء يصدق على 275 حالة تصالح لمخالفات بناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 52 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع، بمكتب المحافظ بمقر مبني شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة ، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وقال نائب رئيس المدينة إنه جرى التصديق علي 84 قرار من قبل واليوم جرى التصديق علي 52 قرار للتصالح ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن 136 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة نويبع.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وشدد على ضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 5 قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابوزنيمه " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابو زنيمه، بمكتب المحافظ بمقر مبني شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وقال رئيس المدينة إنه جرى التصديق علي 134 قرار من قبل واليوم جرى التصديق علي 5 قرار للتصالح ليصبح إجمالي قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن 139 قرار حالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة ابوزنيمة .