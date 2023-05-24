ريال مدريد يخطط للتعاقد مع زميل محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع ظهير ليفربول الإنجليزي، زميل النجم المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الريال، في ضم الإسكتلندي أندرو روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول، بداية من الموسم المقبل؛ من أجل تدعيم هذا المركز في ظل الإصابات العديدة التي تعرض لها الفرنسي فيرلاند ميندي في الموسم الجاري 2022-2023.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ريال مدريد أدرج اسم روبرتسون في قائمة تعزيزات الملكي المحتملة هذا الصيف.

ويعتقد مسئولو الميرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز، أنهم يمكنهم الحصول على ظهير ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي المقبل.

روبرتسون

ويمتد عقد أندرو روبرتسون مع الريدز حتى صيف 2026، ويعد أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، كما إنه يعد أحد مفاتيح اللعب القوية لحمر الميرسيسايد بقيادة الهداف محمد صلاح.

شارك روبرتسون مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 43 مباراة وصنع 11 هدفًا في جميع المسابقات، بعدما انضم إلى قلعة أنفيلد في صيف 2017 قادمًا من هال سيتي، ليخوض 267 مباراة بشكل إجمالي، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 63 آخرين في مختلف البطولات.

كما توج أندرو روبرتسون مع ليفربول، بستة ألقاب أبرزهم لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.