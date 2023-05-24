زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية يغرسون شجرًا مثمرًا بشرم الشيخ.. صور

غرست زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية شجرا مثمرًا بالحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر أمام مبني المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد؛ تعبيرا عن النماء والعطاء والتنمية؛ ودعما لمبادرة شرم الشيخ مدينة خضراء.

جاء ذلك على هامش "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" التي يستضيفها البنك المركزي المصري بشرم الشيخ " في الفترة من 22 الى 26 الشهر الجاري.

وأوضحت زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية، أن غرس الشجرة المثمرة هو رمزا وترجمة فعلية تعبيرا عن النماء والعطاء والتنمية، كمساهمة رمزية في مبادرة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة، معربين عن سعادتهن وانبهارهن بما رأوه بمدينة شرم الشيخ من نظافة ونظام وسحر وجمال.

وفي سياق آخر تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الموقف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور القيادات التنفيذية، ومدير المديرية المالية، ومديري الإدارات المالية بالديوان العام والمعنية وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة، وذلك بمناسبة قرب حلول نهاية العام المالي.

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