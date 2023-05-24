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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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 استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية  16 سفينة ، بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( SEAPEAK ARWA  ) التى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 286 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال، والسفينة  ( ABRAHAM M ) التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، حيث  يأتي ذلك تأكيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .
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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18818 طن تشمل:  1000 طن ملح معبأ و 6300 طن كلينكر و 9983 طن يوريا و 1535 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55543 طن تشمل:  12134 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4600 طن حديد و 13520 طن ذرة و 16558 طن قمح و 2229 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 731 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 426 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3016 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 142463 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158887 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي ، و عدد 4 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد ان قاما بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1309 طن ) من القمح متجهه إلى صوامع امبابة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5980 شاحنة .

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