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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في اليوم العالمي للأخ .. أكرم حسني ينشر رسالة خاصة جداً

أكرم حسني
أكرم حسني
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حرص الفنان أكرم حسني على الاحتفال باليوم العالمي للاخ الذي يحل اليوم “24 مايو” ، وذلك على طريقته الخاصة ، حيث نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، رسالة لوالده كان قد كتبها وهو طفل صغير ، ويوضح فيها أنه شقيقه لا يذاكر مثله .

وقال أكرم ضاحكاً : “بمناسبه ان النهارده اليوم العالمي للأخ.. أنا لقيت الجواب ده كنت باعته لأبويا وبفتن علي أحمد انه مبيذاكرش وأنا أذاكر 😂😂.. سامحني يا أحمد وكل سنه وانت طيب يا حبيب أخوك ❤️#عيد_الاخ_العالمي” .

 

من ناحية اخرى يستعد الفنان أكرم حسني، للعرض الثالث لمسرحيته “حتى لا يطير الدكان” ، بالمملكة العربية السعودية في مدينة حائل، بداية من يوم 31 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل .

 

يشار الي ان مسرحية “حتى لا يطير الدكان” قصة وإنتاج أمير طعيمة وإخرج محمد أوتاكا، بطولة أكرم حسني، درة، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وإسماعيل فرغلي .

 

أكرم حسني حتى لا يطير الدكان درة