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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب ماس كهربائي.. تفحم شقة سكنية بشارع الهرم في العمرانية.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية دوبلكس بالطابق الثالث فوق الأرضي داخل أحد العقارات بشارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية داخل أحد العقارات بشارع الهرم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء. 

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية دوبلكس بالطابق الثالث فوق الأرضي، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكشفت تحريات المباحث أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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