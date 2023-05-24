الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل فعاليات برنامج " أهل مصر "

قامت مديرية الشباب والرياضة ادراة التنمية الشبابية بشمال سيناء بمواصلة تنفيذ فعاليات برنامج " أهل مصر"بـ مدينة الإسكندرية، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريحات صحفية إنه يتم تنفيذ الفعاليات حتى 25 مايو الجاري بهدف تمكين وتأهيل ودمج الشباب أبناء المحافظات الحدودية ودعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى خاصة بالمحافظات الحدودية وإيمانا بدورهم الوطنى والقومى والتوعية المستمرة للشباب.

وأضاف محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب أن البرنامج يعمل على تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتهم والتوعية بالتحديات التى تواجه الأمن القومي.