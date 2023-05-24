نائب محافظ القاهرة تبحث مشاكل المواطنين وتوجه بسرعة فحص طلباتهم

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا للقاء المواطنين بحضور مواطني أحياء “حلوان - المعصرة- طرة - المعادي - البساتين - المقطم” لبحث وحل مشاكلهم بمقر المنطقة الجنوبية لعدد ٦ احياء.

وذلك بحضور المهندس مصطفى زهران، عمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء المعنية، مديرى الامانة الفنية للتصالح، المكتب الفني، الشئون القانونية، المتابعة الميدانية والادارية، العلاقات العامة والإعلام وخدمة المواطنين، مكتب المستشار القانوني بالمنطقة الجنوبية، بهدف الاستجابة لاحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات واحداث اثر ملموس للافضل على أرض الواقع.

حيث رحبت بالحضور وأكدت على حرصها على حل المشكلات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتي لن تأتي الا من خلال التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمعنية مع المواطنين، حيث وجهت رؤساء الأحياء باستقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق حياة كريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمنطقة الجنوبية كل في موقعه علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة من خلال فتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التي تواجههم والعمل علي حلها والتنسيق التام مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات.

كما شهد اللقاء بحث شكاوى المواطنين بنطاق حي المقطم بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي، وتم مناقشة شكاوى خاصة بمخالفات وجود ورش مخالفة وتغيير تصميمات بجراج أحدى العقارات ورصف الشطر السابع بالمقطم واعادة الانضباط لشارع الاكاديمية تقاطع شارع ٩، حيث وجهت خلالها بعمل استعجال للدراسات الامنية لتنفيذ ازالة المخالفات بالورشة وازالة المخالفة واعادة الشئ لأصله، والتنسيق مع شركة النصر لوضع جدول زمني للبدء في أعمال رصف الشطر السابع بعد الانتهاء من الخامس الى جانب التنسيق مع إدارة المرور وأمن الأكاديمية لإعادة الانضباط للشارع وتنظيم حركة دخول وخروج الطلاب.

كما دعت اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومخالفات الكافيهات وتفعيل دور المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بشارع ٩ وبمنطقة ثكنات المعادي للتصدى لها والتنسيق مع المرور لعمل نقاط ثابتة لاعادة الانضباط ومتابعة قرارات الغلق للورش والكافيهات المخالفة بشارع ٢٣٢ وميدان الاتحاد، مع استعجال الدراسات الامنية لتنفيذ الازالات بالكافيهات المخالفة بجمعية العاملين بحي المعادي اول شارع الخمسين والعمل على رفع كفاءة الطرق ومنها شارع ١٠.

كما وجهت اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، ببحث شكوي مواطن لغلق ورشة للخردة بمنطقة تقسيم ضباط الشرطة وحل مشكلة الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة والحي لاستخراج التصاريح اللازمة.

كما ناقشت شكوى مواطنة بالمشروع الامريكي بنطاق حي حلوان لاعادة الانضباط حيث وجهت بعمل حملة نظافة مكبرة بمحيط المنطقة ونقل صناديق القمامة من محيط المدارس بالمنطقة، كما طلبت من اللواء حسام طوبار رئيس الحي بتقديم مذكرة مفصلة عن المشروع لبحث المشاكل وتحديد المهام بالتنسيق مع جهاز المشروعات التابعة له المساكن.

واستكمالا للقاء المثمر وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، بتنفيذ قرارات الازالة الصادرة بشان التعديات على سلم الطوارئ بعمارات بدر وإصدار قرار إزالة لمخالفات بناء أسوار بمحيط الجراجات بالحي الايطالي ومراجعة الرسومات والتراخيص الخاصة بجراج العقار موضع الشكوى بمدينة تبارك وعمل تقرير خاص به الى جانب الاستماع لشكاوى الشطر الخامس بعمارات نيركو من خلال عمل دراسة مقترحة لخلق مداخل ومخارج للمنطقة مع ازالة اشغالات السوق التجاري، وتكثيف الحملات بصورة مستمرة على الكافيهات به مع الالتزام بمواعيد الغلق والفتح بها وطلب لتركيب مصعد، مشددة على رؤساء الأحياء بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن لقاء المواطنين شمل بحث عدة محاور من المحاور ألاساسية، وهي مخالفات البناء، والقمامة، والإشغالات، وتغيير النشاط والرصف والانارة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انها تستقبل أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الاعمال عبر التواصل الفوري مع فريق عمل "الواتس اب" ورقمه ٠١٠٠٧٥٤٨٣٢٨ وعبر غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والصفحة الرسمية للمنطقة على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/Southern.area?mibextid=ZbWKw تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت ممكن.