وكيل تعليم الدقهلية يشهد اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

شهد ناصر شعبان وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية، وحضور رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية، وبأمانة سر عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعرض عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية، على المجلس المسابقات العلمية والثقافية الواردة من الوزارة ومنها المسابقة الثقافية لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والمسابقة البحثية الخاصة بإدارة المجالس المدرسية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للمراحل التعليمية الثلاثة.

كما تم مناقشة دور المجلس الأعلى فى مبادرة رئيس الجمهورية "رفقاء قادرين باختلاف" ومبادرة "الارتقاء بالمسرح المدرسى".

وعلى جانب الاجتماع تم مناقشة امتحانات الشهادة الاعدادية وعرض مشكلات التى حدثت بالإدارات التعليمية والعمل علي وضع حلول مناسبة لها.

وأوضح ناصر شعبان وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أخل بالمنظومة الامتحانية من مراقبين وملاحظين ورؤساء لجان والطلاب، مؤكدا ان العام القادم سيكون الامتحان بنظام البوكليت بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف أن جميع العاملين بالتربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء هدفهم الأول هو أبنائنا الطلاب وتوفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية في هدوء ويسر، موضحا دور المجلس في دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية، بالمدارس والتعاون مع مديري المدارس.

وأشاد مدير المديرية بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها والعمل علي توثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المحلي والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لترسيخ العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط.

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