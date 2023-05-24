الدوري الإسباني.. فالفيردي جناح هجومي في تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره رايو فاليكانو على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال، عودة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لمركز الجناح الهجومي أمام فاليكانو، وذلك لتعويض غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا الماضية التي أثارت جدلًا كبيرًا، بعد واقعة العنصرية القاسية التي وقعت على اللاعب من جماهير الأخير.

ويأتي ذلك، قبل إلغاء البطاقة الحمراء بعد حملة دعم فينيسيوس من مدربي الليجا ولاعبيها وحول العالم، لمناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم، ولكن لم يتواجد اللاعب البرازيلي في تشكيل الملكي ضد رايو فاليكانو؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا، حيث شعر بآلام في الركبة، وفضل أنشيلوتي إراحته.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال – دافيد ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم: فيدييريكو فالفيردي – كريم بنزيما – رودريجو جوس.

ويأمل ريال مدريد في حصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد، حيث يحتل الميرينجي المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره في العاصمة الإسبانية، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 46 نقطة.