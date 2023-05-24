انطلاق ندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بدمياط



استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ،السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال زيارته للمحافظة لدعم خطة التعاون بين الجانبين لدعم ملف مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفى هذا السياق، أطلقا ندوة تعريفية بمحاور المبادرة وآلية المشاركة فى الدورة الثانية ، حيث عُقدت اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات بالمحافظة.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن المبادرة حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى والتى جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المُنعقدة فى نوفمبر من العام الماضي، لافتة إلى أن دمياط حققت نجاح خلالها بفوزها بالمركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج بعد استيفائه للشروط التى تستهدفها المبادرة كمشروع أخضر ذكي ومستدام ..

وأكدت أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتمام بالغ بملف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكدة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنها مبادرة رائدة تستهدف تعزيز أُطر التعامل مع البعد البيئى ونشر التوعية بذلك ..

ثمنت محافظ دمياط جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و السفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها ، كما دعت أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة والتى تتضمن ٦ فئات وهى مشروعات كبيرة ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، شركات ناشئة ، مشروعات المرأة وتغير المناخ والإستدامة و مبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح " ،وتتضمن معايير التقييم عدد من المحاور لإختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة، كما أكدت أن باب التسجيل بالمرحلة الثانية مفتوح حتى نهاية يونيو القادم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://www.sgg.eg ..

من جانبه ،، أعرب السفير هشام بدر عن سعادته بزيارته للمحافظة مشيدًا بما حققته محافظ دمياط من جهود لدفع عجلة التنمية بكافة المجالات

كما أكد أن الدكتورة منال عوض تُعد نموذج فريد وناجح بملف تمكين المرأة والذى يُعد جزء أساسى من الفئات الستة للمبادرة ، حيث تم إطلاق فئة خاصة للمرأة تقدم خلالها ١٠٠٠ مشروع خلال العام الماضى ، وأعرب السفير بدر عن ثقته فى تحقيق المزيد خلال هذا العام تحت قيادة محافظ دمياط، موجهًا الشكر لها على الجهود التى بذلتها المحافظة خلال المرحلة الأولى من المبادرة وتحقيقها مركز ثالث بفئة المشروعات الكبيرة، مؤكدًا على أن المحافظة حققت دور كبير فى نشر التوعية بأهداف المبادرة والتعامل مع البعد البيئى والتغيرات المناخية ، وقدم السفير بدر شرح مفصل حول كافة محاور المبادرة والمعايير الخاصة بكل فئة وكذلك آلية المشاركة بتلك المرحلة ومراحل التقييم والجوائز المقدمة ، هذا إلى جانب ما يتم اتاحته من تمويل لعدد من المشروعات الفائزة من قبل بعض الجهات .

وفى ختام الندوة،، تم فتح باب النقاش مع الحضور حول عدد من المحاور المتعلقة بالمبادرة والمشروعات المقترح تقديمها .