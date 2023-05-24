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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاهد| النائب العام يستقبل نظيره الروسي لتعزيز التعاون القانوني والقضائي

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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استقبل المستشار حمادة الصاوي اليوم الأربعاء، المستشار إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

 

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره الروسي؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.

الفيديو

https://fb.watch/kJVUEqYIZF/?mibextid=Nif5oz

التعاون القضائي المستشار حماده الصاوي جمهورية مصر العربية روسيا الاتحادية