القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه

قرر القضاء اللبناني، الأربعاء، منع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وجاءت الخطوة بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وقال المسؤول إن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وأضاف أنه أرسل تقريرا تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي.

وأصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

من جهته، أكد سلامة أنه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار معتبرا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين.

يذكر أن سلامة سيستجوب حول شبهات تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وبعد صدور مذكرة الإنتربول فإن لبنان ملزم وفق القوانين بتسليم سلامة، وإلا فإنه يعد مشاركا بالتغطية على جريمة ارتكبت في أوروبا.