العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها بالبحيرة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة ربة منزل مذبوحة داخل إحدي شقق منزلها بغرب النوبارية، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم غرب النوبارية بلاغا من "حسن إ.م" 60 عامًا، تاجر ومقيم دائرة القسم بالعثور على جثة زوجتة “تحية.م.م 50 عامًا، ربة منزل”، مذبوحة داخل شقة بالطابق الثاني غير مأهولة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث فرع البحث الجنائى ومباحث غرب النوبارية وتبين من خلال المعاينة وجود جثة المجنى عليها مسجاة على ظهرها وترتدى ملابسها بالكامل، وتتحلى بخاتم ذهب ومحبس داخل شقة غير مأهولة بالطابق الثاني بالمنزل الذى تقيم به مع زوجها، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح ذبحى بالرقبة وعدد من الطعنات المتفرقة بالصدر والبطن والكتف، كما عثر بجوار الجثة على الهاتف المحمول الخاص بها.

وتوصلت التحريات الأولية وأقوال جيران المجنى عليها أنها تتمتع بسمعة طيبة ومعروف عنها أعمال الخير فى المنطقة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة.