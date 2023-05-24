الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون

يحل فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الاربعاء، ضيفا على نظيره برايتون أند هوف ألبيون، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد هذا اللقاء بالنسبة لجماهير السيتي، تحصيل حاصل، حيث حسم السماوي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري 2022-2023.

في المقابل، تعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة لفريق برايتون، الذي ينافس على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، إذ أن الفوز يقربه من هدفه خلال الموسم الحالي.

ويريد أصحاب الأرض الحصول على الثلاث نقاط من اللقاء، في ظل إراحة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمان سيتي، لبعض العناصر الأساسية، تحضيرًا لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي، كما أن فريق طيور النورس يسعى لإنهاء موسمه بصورة مميزة، بعدما قدم مستويات رائعة أمام كبار البريميرليج بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

من المتوقع، أن يبدأ جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المباراة أمام برايتون، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل والكر، إيميريك لابورت، مانويل أكانجي، سيرجيو جوميز

خط الوسط: كالفين فيليبس، كول بالمر، ريكو لويس

وفي الهجوم: رياض محرز، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز السادس وفي رصيده 61 نقطة.