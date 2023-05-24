بسبب تربيتها كلبًا.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة سيدة وجيرانها

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب ومحاولة سرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.

وبالفحص تبين حضور إحدى السيدات لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، وتضررت من بعض الأشخاص لخلافات جيرة بينهم.

وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار "3 أشخاص وسيدة"، بسبب قيامها بتربية "كلب" داخل الشقة محل سكنها مما يثير الزعر بين أنجالهم، وبسؤال السيدة المشار إليها إتهمت الطرف الثانى بالعتدى عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أنكروا ما نسب إليهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.