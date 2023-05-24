الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها في 1 يونيو

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء، إن موعد تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم يتم رفع سقف الدين، لا يزال 1 يونيو.

وأضافت خلال حدث نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها ستطلع الكونجرس قريبًا على حالة مالية الإدارة الأميركية. وشددت على أن التزام الرئيس جو بايدن بعدم تخلف الولايات المتحدة عن ديونها "مهم".

وقالت إنها تعتقد أن اتفاقًا بشأن رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد "ممكنًا"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن عرضت تغييرات ستقلص العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار.

وشددت على أن الخزانة وبايدن "يواجهان خيارات صعبة إذا لم يتحرك الكونجرس".