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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها في 1 يونيو

جانيت يلين
جانيت يلين
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء، إن موعد تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم يتم رفع سقف الدين، لا يزال 1 يونيو.

وأضافت خلال حدث نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها ستطلع الكونجرس قريبًا على حالة مالية الإدارة الأميركية. وشددت على أن التزام الرئيس جو بايدن بعدم تخلف الولايات المتحدة عن ديونها "مهم".

وقالت إنها تعتقد أن اتفاقًا بشأن رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد "ممكنًا"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن عرضت تغييرات ستقلص العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار.

وشددت على أن الخزانة وبايدن "يواجهان خيارات صعبة إذا لم يتحرك الكونجرس".

الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة سقف الدين 1 يونيو الكونجرس