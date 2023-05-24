تعرف على موعد بداية ونهاية الميركاتو الصيفي بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، موعد بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ونهايتها في البريميرليج.

وكشفت الرابطة، عن موعد بداية ونهاية الميركاتو الشتوي في الدوري الإنجليزي الممتاز لشتاء 2024، بجانب موعد الميركاتو الصيفي 2023.

وأوشك الموسم الجاري 2022-2023 بالدوري الإنجليزي، على الانتهاء حيث حسم مانشستر سيتي لقبه بعد منافسة شرسة مع أرسنال، وتأهل كل منهما لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رفقة نيوكاسل يونايتد، وتبقى مقعد وحيد لم يتحدد حتى الآن بين مانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.

كما تأكد هبوط ساوثهامبتون للشامبيونشيب، بعد احتلاله المركز الأخير بالدوري الأقوى في العالم برصيد 24 نقطة، ولم يتحدد الثنائي الآخر الذي يهبط للدرجة الأدنى في الموسم الجديد.

وبعد نهاية الموسم، تستعد الأندية للتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوفها، والمنافسة على اللقب أو القتال من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم الجديد.

وذكرت الرابطة في بيان، أن الميركاتو الصيفي يبدأ يوم الأربعاء 14 يونيو ويغلق مساء الجمعة 1 سبتمبر 2023.

كما يبدأ سوق الانتقالات الشتوية، اعتبارًا من يوم االإثنين 1 يناير 2024، وينتهي مساء الخميس 1 فبراير 2024.

وأوضح بيان رابطة الدوري الإنجليزي، أن المواعيد جاءت لضمان التنسيق مع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث تغلق فترتي الانتقالات يومي 1 سبتمبر و1 فبراير، في الدوريات، الإيطالي والألماني والإسباني والفرنسي.

يبدأ الموسم الجديد 2023-2024 في الدوري الإنجليزي يوم السبت 12 أغسطس 2023، ويختتم يوم الأحد 19 مايو 2024.