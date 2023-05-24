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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس أنجولا: إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

جواو لورنسو
جواو لورنسو
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أكد الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، اهتمام بلاده بالاستثمار الإيطالي الخاص، وحرصها في الوقت ذاته على فتح الأبواب أمام رواد أعمالها في السوق الإيطالية.

وقال الرئيس الأنجولي في تصريح عقب لقائه مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا وفقا لما أوردته كالة الأنباء الإيطالية "أكي"، إن الاجتماع شهد بحث الوضع الحالي للتعاون بين البلدين حيث تم التأكيد على وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين.

من جانبه، وصف الرئيس الإيطالي، العلاقات الثنائية مع أنجولا بـ"الممتازة"، قائلا "هناك هوامش كبيرة لتعزيز هذا التعاون، لا سيما في الجانب الاقتصادي".

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