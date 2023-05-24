نيابة القاهرة الجديدة تستمع لأقوال ضحايا "مستريح" الصوب الزراعية

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة، ضبط صاحب مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة بتهمة النصب على المواطنين، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من الضحايا للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

في وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من بعض المواطنين بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المذكور وضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق