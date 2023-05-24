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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رغم الهُدنة.. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في الخرطوم

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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تجددت الاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، بالرغم من توقيع الأطراف السودانية هدنة مقررة بموجب اتفاق جدة الموقع في المملكة العربية السعودية.

وقال شهود عيان، إن اشتباكات وقعت بالأسلحة الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأبرزها بحري وجنوب العاصمة، وكذلك أم درمان.

كما استهدف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني تمركزات قوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان.

جدير بالذكر أن تلك الاشتباكات وقعت بعدما وقع الطرفان اتفاق جدة في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت مدن الخرطوم هدوء حذر قبل أن تشهد تلك المناطق اشتباكات متقطعة بين الأطراف السودانية، التي وافقت على هدنة مؤقتة.

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