"القاهرة الإخبارية": دعم حزب النصر ينعش آمال كليجدار في الفوز بجولة الإعادة

يترقب الأتراك جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين كل من رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، خاصةً في ظل ما تشهده الفترة الراهنة من محاولات استقطاب للتيارات السياسية المختلفة في تركيا.

وقال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة التركية أنقرة، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج البلاد تجاوز 1.7 مليون ناخب، مشيرًا إلى أن الأتراك المقيمين بالخارج يقترب من تجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم خارج تركيا خلال الجولة الأولى، الذي بلغ 1.8 مليون ناخب.

وأضاف أن أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر، أعلن تأييده لكليجدار أوغلو، كما أكد أن هناك اتفاقًا مع حزب الشعب الجمهوري يشمل نقاطًا محددة طالب بها حزب النصر، الذي حصل على أكثر من مليون صوت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت 14 مايو الجاري.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل دفعة معنوية كبيرة للمعارضة، خاصةً بعد شعورهم باليأس نتيجة إعلان سنان أوغان تأييده لأردوغان في جولة الإعادة.

شملت استعدادات أردوغان لجولة الإعادة في إسطنبول، جلسات مع بعض النقابات العمالية المؤثرة في المدينة، بالإضافة إلى محادثات أخرى مع الشباب، ذكّرهم خلالها بإنجازات حكومته في مجالات مختلفة.

ويستعد الأتراك للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، 28 مايو الجاري، التي تحسم السباق بين كل من الرئيس الحالي أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، بعد أن فشل كلاهما في حسم الجولة الأولى لصالحه بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات.