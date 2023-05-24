غدًا.. إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالقاهرة

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة غدًا الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.

ويتم إعلان النتيجة غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على التليفون الأرضي: 09000100 أو التليفون المحمول: 5757.

أو يتم إعلان النتيجة عن طريق المحادثة الآلية في اللينك الآتي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages