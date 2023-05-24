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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة غدًا الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، من  الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.
 ويتم إعلان النتيجة غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على التليفون الأرضي: 09000100 أو التليفون المحمول: 5757.
 أو يتم إعلان النتيجة عن طريق المحادثة الآلية في اللينك الآتي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني