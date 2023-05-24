وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس "تنمية الصعيد" آليات الترويج لمشروعات الهيئة بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، لبحث الترويج للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة وعرضها على المستثمرين المصريين بالخارج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

في بداية اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أن الدولة قامت بجهد كبير لتحقيق التنمية في صعيد مصر تلك المنطقة المهمة، مشيرة إلى أن صعيد مصر يحظى الآن بالكثير من الاهتمام حيث يتم تنفيذ مشروعات بنى تحتية وخدمية تشمل قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء والإنارة وتطوير حضري ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وإيجاد حياة كريمة للمواطن المصري، ضمن عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة الهجرة أن منطقة الصعيد بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرة إلى جهود الوزارة المبذولة في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي ستتضمن العديد من المجالات الاستثمارية منها الصناعية والعقارية والتجارية والتكنولوجية والزراعية أيضًا، وسيتم التوسع بهذه المجالات خلال المراحل الأخرى.

وأكدت الوزيرة حماس المستثمرين المصريين بالخارج أصحاب الخبرات والنجاحات في مجال الأعمال بالخارج، للاستثمار في وطنهم الأم، من خلال الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، التي سيتم إنشاؤها تنفيذا لمطالبهم، وأيضًا كانت إحدى توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج" الذي عقد في أغسطس الماضي.

ونوهت جندي إلى جهود المركز المصري الألماني، للتدريب من أجل التوظيف، التابع لوزارة الهجرة وبالتعاون مع والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل المحلي والخارجي حيث تم افتتاح قاعات تدريب في عدد من محافظات الصعيد منها بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وغيرها من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث يتم تدريب الشباب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب، ومن ثم توفير فرص عمل لهم سواء في مصر أو في الخارج.

ومن جانبه، أعرب اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن سعادته بهذا اللقاء، حيث استعرض المشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة على مستوى 10 محافظات بصعيد مصر متضمنة مختلف المجالات الاستثمارية، منوهًا إلى أن هناك فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة والاستثمار في هذه المشروعات.

وأوضح صالح أن الدولة تعمل جاهدة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن الهيئة هي الجهة المسئولة عن استخراج كافة التراخيص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات بمنطقة الصعيد كجهة واحدة، تيسيرًا على المستثمر وتقليل زمن الانتهاء من هذه الإجراءات، تشجيعًا للاستثمار وجذب المزيد منها.

وفي ختام اللقاء، وجهت السفيرة سها جندي بالعمل على الترويج للمشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة لدى المستثمرين المصريين بالخارج، وإرسال ملف المشروعات بالصعيد إليهم، حتى يختاروا ما يناسبهم من تلك المشروعات، في المحافظات التي نشأوا فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أن منطقة الصعيد التي تمثل 60% من مساحة مصر لها أهمية كبيرة حيث تعد بوابة مصر للقارة الإفريقية.