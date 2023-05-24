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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد رياضات ذوي الشلل الدماغي يختتم نهائيات الكرة السباعية

الاتحاد المصري لرياضات
الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي
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يختتم الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد أدم، نهائيات بطولة الجمهورية لكرة القدم السباعية للمرحلة الثانية، يوم السيت المقبل بمشاركة ثلاثة أندية.

ومن المقرر أن تقام البطولة يوم السبت 27 مايو ، في مركز شباب عين الصيرة بمشاركة ثلاثة أنديه هم مستقبل اسكندرية ، بهتيم ، فرسان الإرادة باوسيم.
تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الفرق من الأول حتي الثالث.
وشهدت المرحلة الأولي مشاركة ست فرق  وهي مستقبل اسكندرية حامل اللقب ، المصري القاهري، فرسان الإرادة بأوسيم ، مؤسسة شمول ، التثقيف الفكري بورسعيد ، بهتيم .

ونجح الثلاثي مستقبل اسكندرية ،نادي بهتيم ، فرسان الإرادة بأوسيم ، من الصعود للمرحلة الثانية والأخيرة من البطولة.

كما صعد نادي مؤسسة شمول، ولكن تم استبعاده من البطولة وإلغاء نتائجه.

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