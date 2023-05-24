محافظ المنوفية يناقش معوقات منظومة توريد القمح

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مستجدات منظومة توريد القمح المحلى وإتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الكميات الموردة بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة كونه محصول استراتيجي وأمن قومى هام.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية التموين ، ونواب رؤساء الوحدات المحلية ، وممثلي إدارات التموين والزراعة بالمراكز والمدن، ومدير عام صومعة شبين الكوم ، وممثل مباحث تموين المنوفية، وعدد من كبار التجار الموردين.

واستمع محافظ المنوفية لآراء كبار التجار الموردين لمحصول القمح والتعرف على أوجه المعوقات التي تواجههم لتعظيم الكميات الموردة ، مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق الكميات المستهدفة من المحصول لافتاً أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لبحث أوجه الدعم لتشجيع جموع المزارعين والموردين على عمليات التوريد ، مؤكداً على أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بملف محصول القمح و اتخذت حزمة إجراءات تحفيزية للمزارعين حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

وكلف المحافظ مسئولى الزراعة والتموين بالتنسيق التام مع إدارة المرور ومباحث التموين لتشديد إحكام السيطرة على عمليات التوريد ومنع تداول الأقماح بالطرق الغير قانونية وخارج الإطار الرسمى لعملية التوريد والصوامع المخصصة لذلك مع التحفظ على كافة المضبوطات والسيارات المحملة بالأقماح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، موجهاً بإعداد حصر شامل بالحيازات الزراعية لمحصول القمح للوقوف على مدى مطابقتها للمساحات المنزرعة و كميات القمح التى يتم توريدها ، فضلاً عن تكثيف المرور الميدانى للجمعيات الزراعية على مناطق تجميع التجار والمتابعة اليومية لنسب أعمال التوريد وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التوريد.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة صرف مستحقات الدعم للمزارعين من النخالة الخشنة للمزارعين وفقاً لقرار وزير التموين بصرف 10 كيلو جرام عن كل أردب قمح تم توريده بموجب إذن توريد وذلك بسعر مدعم 8 جنيه للكيلو وذلك في ضوء توجهات الدولة لتشجيع المزارعين على التوريد وتحقيق المستهدف توريده.

وأكد أنه يتابع يومياً موقف منظومة عمليات التوريد واستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة مشدداًَ على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد.