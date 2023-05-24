وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه غدًا إلى روما

تتوجه كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، إلى روما غدا الخميس، بناء على دعوة من نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني، ومن المقرر أن تبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في إطار معاهدة كيرينالي للتعاون الثنائي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 فبراير الماضي، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء.

وفي الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا فيضانات والتي ضربت شمالي البلاد وخاصة في إميليا رومانيا وألحقت أضرارا جسيمة، ستؤكد كولونا مجددا تضامن فرنسا، التي ترسل وسائل وأجهزة ضخ للمياه تلبية للاحتياجات التي طلبتها الحكومة الإيطالية.

كما ستكون هذه المباحثات فرصة للوزراء للتأكيد على الوحدة الأوروبية لدعم أوكرانيا، في جميع المجالات وعلى المدى الطويل، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأوكراني إلى البلدين.

وسيناقش الوزراء العمل الجاري في الإطار الأوروبي، بهدف تعزيز إنتاج الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

كما ستتم مناقشة الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي، التي ستعقد في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) يومي 11 و12 يوليو، وبحث التكامل بين الحلف الأطلسي والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع.

كذلك، ستتناول المباحثات أوجه التعامل بشكل أفضل مع أزمة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، التي تعاني منها إيطاليا كأول وجهة للمهاجرين والتي تؤدي إلى تدفقات أخرى. وسيؤكد المسئولان – مثلما ذكر الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال اجتماعاتهما في ريكيافيك وهيروشيما – على ضرورة التعاون بين البلدين في هذا الصدد.