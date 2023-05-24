الفنادق: مليار و532 مليون جنيه قيمة إعانات العاملين خلال جائحة كورونا

قال عبد الحميد أبو يوسف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة تلقت 79 تظلما من فنادق بمدينة شرم الشيخ تعرضت لتخفيض مستوى النجومية، وذلك بقرار لجنة الوزارة المسؤولة عن مراجعة تطبيق المعايير الدولية للخدمة الفندقية hc.

وأضاف “أبو يوسف” في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للغرفة، أنه تم قبول 6 تظلمات فقط، ومنحت باقي الفنادق مهلة لتوفيق الأوضاع لقبول التظلم، مشيرا إلى أن اليوم الأربعاء، سوف تغادر لجنة من وزارة السياحة للنظر في 21 تظلم بعدد من فنادق محافظة البحر الأحمر.

وأكد أن القرار الوزاري الخاص بتطبيق معايير hc، جعل مفهوم التقييم متغير، بحيث يتم التقييم كل 4 سنوات تجرى خلالها 8 زيارات للمنشأة، بواقع مرتين في السنة، فيما ينص القرار على ضرورة التقييم المستمر بهدف رفع كفاءة ومستوى الخدمة الفندقية، واستمرار تطوير البنية التحتية، ومراعاة شروط تدريب العاملين ووجود مدير للرقابة على صحة وسلامة الغذاء، وغيرها من الأمور التي تهدف للارتقاء بالمقصد السياحي المصري، وقدرته على المنافسة دوليا.

وحول صندوق إعانات الطوارئ للعمال، خلال جائحة كورونا، أكدت لجنة تسيير الأعمال، أنه تم صرف 11 دفعة بإجمالي 206365 عامل مؤمن عليه في كافة المنشأت الفندقية والسياحية بقيمة مليار و532 مليون و229 ألف جنيه.