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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مجدي راسخ وأثنين آخرين فى الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز لـ20 أغسطس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة  محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك وأثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز إلي جلسة 20 أغسطس المقبل.

وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

أجلت محكمة جنايات القاهرة 20 اغسطس الهيئة العامة للبترول بمحافظة الشرقية تأجيل محاكمة