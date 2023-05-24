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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بمناسبة مئوية دستور 1923.. خصم 25% على إصدارات مركز تاريخ مصر في دار الكتب

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تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الحادية عشر والنصف من صباح غد الخميس، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣" وذلك بمقر دار الوثائق بكورنيش النيل.

يترأس الجلسة الأولى الدكتور السيد فليفل، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتورة ماجدة صالح، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور رزق حسن.

ويترأس الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور أحمد عبد الدايم، والدكتورة نبوية أحمد، والدكتور نبيل الطوخي.

وبهذه المناسبة تقيم دار الكتب والوثائق، على هامش الندوة، معرضا لإصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر بنسبة خصم ٢٥% لمدة يوم واحد.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مائة عام على دستور ١٩٢٣ أسامة طلعت السيد فليفل أحمد زكريا الشلق ماجدة صالح نبيل الطوخي معرضا لإصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر