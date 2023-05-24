المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، متهم لإدانته بحيازة وإحزار المواد المخدرة بقصد الترويج وبيعها بدائرة قسم شرطة الوراق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 17745 لسنة 2022 جنايات الوراق، قيام المتهم في دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، في غضون العام الماضي 2022 بحيازة وإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة أو مسوغ قانوني يسمح له بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة بتطبيق أقصي عقوبة على المتهم نظرا لمواد القانون الواردة في أمر الإحالة.