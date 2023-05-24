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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 31 مليون جنيه في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل 31 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من ذلك النشاط.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص “لأثنين منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

وكشفت الإدارة خلال تحرياتها محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلًا عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة الامن الوطني الامن العام تشكيل عصابي القاهرة