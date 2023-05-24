الإمارات: فتح باب الترشيح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لجميع دول العالم في 31 فئة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الأولى من نوعها والتي تستهدف المبدعين من رواد الاتصال في المجالات المختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة العربية، والعالم، ويتم التقديم للجائزة خلال الفترة مابين 24 مايو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل.

وتقدم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة 31 جائزة تنقسم إلى 20 فئة رئيسية و11 فئة فرعية ضمن فئاتها الجديدة تكريمًا للمبدعين في مجال الاتصال لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد، وتستقطب فئات الجائزة المشاركات العربية والعالمية، بواقع 14 جائزة للمشاركات العربية، و17 جائزة للمشاركات العالمية.

ومع مرور عشر سنوات على إطلاقها، تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تتويج أفضل ممارسات الاتصال وتعزيز المنافسة والابتكار في أساليب التواصل مع الجمهور ومقاييس الوصول إليه والأثر والنتائج، مع التركيز على العناصر الإبداعية والمبتكرة، وتتوفر كافة المعلومات الخاصة بالترشح للجائزة عبر الموقع الإلكتروني www.igcc.ae.

وتشمل فئات الجائزة كافة عمليات التواصل الحديث من الحملات الإبداعية، وإدارة السمعة والتعامل مع الأزمات، مرورًا ببرامج الشباب والرياضة وترسيخ القيم والهوية العربية، إلى جانب الخطاب والشخصيات المؤثرة والأعمال الفنية والأبحاث الرائدة، وتضم اللجنة العليا نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الذين يشرفون على عملية تقييم تشمل خمس لجان تحكيم فرعية وهي: الحملات، والممارسات العامة، والممارسات الشخصية، إضافة إلى المتحدثين الرسميين، ولجنة تحكيم البرامج.

وتستهدف فئات الجائزة الـ 14 المخصصة للدول العربية، المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد وبرامج الاتصال ومبادراته بوجه عام، وتشمل "أفضل منظومة اتصال متكاملة"، و"أفضل متحدث رسمي"، و"أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية"، إلى جانب جائزة "أفضل فريق اتصال حكومي"، و"أفضل حملة لدعم المسؤولية الاجتماعية"، وفئة لجنة التحكيم "جائزة أفضل استثمار في الرياضة لدعم برامج الاتصال"، مع تخصيص الجائزة فئة لـ "أفضل حملة تستهدف الثقافة العربية" تضم "أفضل حملة دعمت اللغة العربية"، وفئة "أفضل حملة رسخت القيم والهوية العربية" و"تحدي الجامعات".

أما فئات الجائزة المخصصة للمشاركات العالمية فتشمل 17 فئة مختلفة خُصصت لـ "أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة"، و"أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي"، و"أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التحديات التنموية"، إضافة إلى "جائزة أفضل ابتكار في الاتصال" والتي تضم فئتين هما: فئة "أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي"، وفئة "أفضل مبادرة ضمن التحدي السنوي للشباب"، إلى جانب "جائزة أفضل مبادرة اتصال أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي"، و"أفضل توظيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال لخدمة المجتمعات".

وبالنسبة للباحثين الأكاديميين وطلاب الاتصال الجماهيري والإعلام، فقد خصصت الجائزة فئات لتكريم "أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي" وتضم فئتين هما: "جائزة أفضل بحث فردي أو جماعي"، و"جائزة أفضل بحث من جهات حكومية أو شبه حكومية أو خاصة"، إلى جانب فئات "أفضل كاتب أو مؤلف في علوم الاتصال الحكومي"، وفئة العام: "أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية"، وفئة "أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي" التي توزعت بدورها أيضًا على فئتين هما: "جائزة أفضل محتوى مرئي لوسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الحديثة"، و"جائزة أفضل عمل درامي"، كما تتضمن الفئات العالمية فئة لجنة التحكيم لـ "أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي".

وتتيح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التقديم لفئاتها المختلفة عبر تعبئة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني www.igcc.ae، وإدراج ملف فيديو لا يتجاوز 5 دقائق، وتقديم ملف يوضح الفكرة العامة للمبادرة، يتضمن اسم المؤسسة وشعارها، وعنوان التقرير أو دراسة الحالة، وتاريخ التقديم، إضافة إلى الوصف العام لملف المشاركة، وتوضيح الفكرة والهدف العام منها، بالإضافة إلى شرح الاستراتيجيات والنتائج والأهداف وخطط العمل وفق المحاور الرئيسية التي تم تحديدها لكل فئة، مع وجوب أن يشتمل التقديم كذلك على إعداد ملف مختصر لا يتجاوز 200 كلمة يوضح أهم محاور الملف بالنقاط وتقديم ملف داعم يتضمن الإحصائيات وأرقام النماذج.