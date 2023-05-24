رئيس شركة “روساتوم” يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عُقد لقاء في العاصمة بكين بين المدير العام لشركة روساتوم الحكومية أليكسي ليخاتشوف، والذي هو ضمن الوفد الروسي، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي في زيارة للصين حاليًا، على هامش الزيارة لوفد روسي كبير برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وخلال اللقاء واصل أليكسي ليخاتشوف ورافائيل غروسي حوارهما، الذي اتخذ مؤخرًا طابعًا منتظمًا، حول قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون بين روسيا الاتحادية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تم التركيز بشكل رئيسي على القضايا المتعلقة بعمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع محطة زابوروجيا النووية - وبصفة عامة – بشأن ضمان سلامة هذه المحطة، وبالفعل قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مدير عام الشركة الحكومية حول سير أعمال تنفيذ مبادرته في هذا الاتجاه، علمًا بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن عقد اجتماع موسع في المرحلة المقبلة.